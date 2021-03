F.C.Famalicão foi buscar as adversárias que ficaram “no meio da estrada” com autocarro avariado

O Futebol Clube de Famalicão defronta, este domingo à tarde, o Albergaria, em mais uma jornada do campeonato de futebol feminino (Liga BPI). A partida estava marcada para as 15h00 na Academia do Famalicão mas sofreu um atraso devido a um imprevisto.

A equipa do Albergaria ficou a meio do caminho, depois de uma avaria no autocarro que assegurava o transporte.

A situação acabou por ser resolvido graças à direção do Futebol Clube de Famalicão que, de imediato, disponibilizou meios para assegurar o transporte das adversárias.

O jogo iniciou-se com 15 minutos mais tarde.