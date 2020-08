F.C.Famalicão | Fábio Martins no facebook: “Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível”

OBRIGADO, FAMASHOW

Obrigado, Famalicão. Obrigado, Família. Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível, que me fez voltar a sentir jogador na plenitude. Quando ouvi o projecto que o Dr. Miguel Ribeiro me propôs, não tive qualquer dúvida de que este seria o meu destino ideal. E hoje só posso confirmar. Vivemos juntos uma história incrível, conseguimos algo ímpar em Portugal, acima de tudo porque jogamos sempre com alegria e com prazer. Eu fui muito feliz nesta casa, senti que houve uma sinergia desde o primeiro momento e isso foi fundamental para o meu sucesso pessoal e conquistas colectivas. Quero, portanto, agradecer a quem acreditou em mim e confiou naquilo que eu podia oferecer a este grupo. Direcção, equipa técnica, a toda a gente com quem partilhei o balneário. Aos meus colegas, porque foram realmente fantásticos e de uma união fortíssima, a toda a malta do departamento médico e todo o restante staff, por nunca nos terem deixado faltar nada. Aos adeptos, que confirmaram a ideia que me tinham transmitido de serem completamente apaixonados pelo clube.A cada um de vocês, que estiveram desse lado durante um ano inteiro a apoiar-nos e a ouvir tudo o que eu tinha e queria dizer fora das quatro linhas. Foi, sem dúvida, uma época inesquecível e o FC Famalicão será um daqueles emblemas que viajará comigo vá para onde vá. Ganharam aqui um novo adepto, porque este amor … é mesmo um AMOR DE PERDIÇÃO.Que seja um até já 💙🤍#FM11 #AmordePerdição #FamaShow

Publicado por Fábio Martins em Sexta-feira, 31 de julho de 2020