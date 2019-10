Depois de ter sido eleito o melhor avançado, Fábio Martins foi novamente distinguido pela Liga Portuguesa de Futebol como sendo o melhor jogador do mês de setembro.

Recorde-se que, dentro do Famalicão, João Pedro Sousa foi novamente distinguido como melhor treinador do mês de setembro; Nehuén Pérez recebeu igual distinção enquanto defesa; e Rúben Lameiras viu o seu golo, apontado ao Sporting, ser considerado o melhor do mês.