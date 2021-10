F.C.Famalicão esteve a vencer mas acabou por perder com o Vitória S.C. ( 1 – 2 )

O Futebol Clube de Famalicão continua sem conseguir uma vitória na Liga Portugal Bwin.

A equipa de Ivo Vieira perdeu, esta sexta-feira, na 8ª jornada, com o Vitória S.C.

Foram os famalicenses que marcaram primeiro, aos cinco minutos, tendo a equipa adversária igualado aos 34. No decorrer da segunda parte, o Vitória S.C. conseguiu a vantagem no marcador, com golo ao minuto 59. Entretanto, e já perto dos 90, os famalicenses marcaram o golo que daria o empate, contudo, este acabaria por ser anulado após análise do VAR.

O próximo jogo do Futebol Clube de Famalicão será dia 23, nos Açores, frente ao Santa Clara.