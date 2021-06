O Futebol Clube de Famalicão regressa aos trabalhos a 24 deste mês.

De acordo com a imprensa desportiva, os primeiros dias serão dedicados a questões médicas para que, a partir do dia 28, a equipa possa estar apta para trabalhar em conjunto com Ivo Vieira.

De recordar que renovou contrato recentemente com o emblema famalicense.