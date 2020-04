F.C.Famalicão: Equipa de Schiappacasse entrega 500€ à Associação Médicos do Mundo

A equipa vencedora do torneio virtual de FIFA 20, organizado na tarde desta quarta-feira, pelo Futebol Clube de Famalicão, escolheram a associação Médicos do Mundo para receber o valor do prémio final.

A associação ajudada com este donativo é uma Organização Não-Governamental de ajuda humanitária e de cooperação para o desenvolvimento, sem filiação partidária ou religiosa. Tem como missão a prestação de serviços de saúde aos mais desprotegidos.

Reveja a competição virtual que terminou com o triunfo da equipa de Schiappacasse.