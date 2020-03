O Futebol Clube de Famalicão empatou, este domingo, em partida da 24ª jornada da Liga NOS, disputada no Estádio do Jamor, frente à formação do Belenenses SAD.

O marcador não foi além do 0 – 0.

O Famalicão segue no escalão máximo do futebol português com 37 pontos. Na próxima jornada, a equipa de João Pedro Sousa recebe, no domingo, o Futebol Clube do Porto, num jogo marcado para as 20h00.