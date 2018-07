F.C.Famalicão empata no jogo de apresentação

Com cerca de 2000 mil adeptos nas bancadas do Estádio Municipal, o Futebol apresentou-se esta terça feira aos sócios em jogo frente ao Rio Ave FC, partida que terminou empatada a um golo.

Apesar da melhor entrada do Rio Ave e do golo aos 17 minutos, o FC Famalicão reagiu e acabou premiado com o empate, num golo de Pedrinho aos 81’ minutos.

Um dos momentos desta partida de apresentação aos sócios foi a homenagem ao antigo capitão Vitor Lima, que terminou a carreira de futebolista e vai integrar a estrutura de observação do clube. Ladeado por Jorge Silva, Miguel Ribeiro e pela família, Vitor Lima agradeceu ao público a ovação que recebeu. Foram quatro temporadas, 142 jogos e muitas lembranças com a camisola do FC Famalicão.

A temporada começa oficialmente no domingo, às 16h00 com jogo da 1ª fase da Allianz Cup, partida frente ao Arouca, a ter lugar no Municipal de Famalicão.