F.C.Famalicão é derrotado pelo Vitória S.C. no Municipal ( 0 – 1 )

O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado pelo Vitória Sport Clube, na noite deste domingo, em partida da jornada 15 do campeonato da Liga NOS.

A equipa de João Pedro Sousa não foi capaz de dar resposta ao único golo do encontro, marcado pelos vimaranenses, apontado por André Almeida (minuto 12).

Os famalicenses vão entrar em preparação para a deslocação até à ilha da Madeira. No próximo fim de semana jogam em casa do Nacional, numa partida da 16ª jornada da primeira liga, marcada para as 15h30 de sábado.