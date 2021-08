F.C.Famalicão disponibiliza testes à Covid-19 aos adeptos que não o conseguiram fazer em tempo útil

O Futebol Clube de Famalicão criou condições para a realização de testes à Covid-19 aos adeptos que tenham comprado ingresso para a partida deste domingo.

Esta medida do Famalicão surge depois de terem chegado ao clube relatos de adeptos que estavam com dificuldades em realizar o teste em tempo útil. Assim, pelo valor de 10 euros, a assistência deste encontro, diante do Estoril, poderá fazer o teste à Covid-19.

Os interessados devem deslocar-se à bilheteira do municipal, situada junto à porta 1, entre as 9h00 e as 11h00