A Liga Portugal anunciou as datas e horários dos encontros das jornadas 16, 17 e 18 da Liga NOS. Três das partidas do Futebol Clube Famalicão serão disputadas no Estádio Municipal, coincidindo com o final da primeira volta e o início da segunda.

16.ª JORNADA

Boavista x FC Famalicão (Sábado, dia 11 de janeiro, 18 horas)

17.ª JORNADA

FC Famalicão x CS Marítimo (Domingo, 19 de janeiro, 17.30 horas)

18.ª JORNADA

FC Famalicão x CD Santa Clara (Domingo, 26 de janeiro, 15 horas)

Fonte: F.C.Famalicão