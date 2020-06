F.C.Famalicão: Defendi testou positivo à Covid-19

O jogador do Futebol Clube de Famalicão, Rafael Defendi, testou positivo à Covid-19.

O guarda-redes famalicense foi submetido ao teste ao novo coronavírus 24 horas antes da partida desta terça-feira com o Gil Vicente, como determinam as normas definidas pela Direção Geral da Saúde.

No último teste o jogador obteve resultado positivo à Covid-19, no entanto, numa primeira análise das autoridades de saúde, e de acordo com o historial do atleta, foi autorizada a sua utilização no jogo contra o Gil Vicente. Contudo, horas antes do apito inicial, uma nova comunicação da DGS veio anular a primeira informação avançada, e recomendar o seu afastamento da restante equipa.

Rafael Defendi encontra-se sem sintomas e vai manter-se em vigilância pelo departamento médico do Futebol Clube de Famalicão