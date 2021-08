F.C.Famalicão contrata Marcos Paulo: “Uma das maiores promessas do futebol mundial”

O Futebol Clube de Famalicão revelou mais um reforço para a nova época desportiva que já se iniciou.

Marcos Paulo chega oriundo do Atlético de Madrid e rubricou um contrato com o clube famalicense com a duração de uma época.

O atleta de 20 anos foi formado no Fluminense sendo apontado como uma das maiores promessas do futebol mundial. O avançado, que pode atuar em várias posições no setor ofensivo, foi lançado na primeira equipa do emblema do Rio de Janeiro a poucos dias de completar 18 anos.

Completou perto de 50 jogos no Brasileirão e foi na elite do futebol canarinho que Marcos Paulo se cotou como uma das principais revelações, estatuto suportado pelos vários golos e assistências que obteve pelo Fluminense.

Transferido este ano para o Atlético de Madrid, o avançado luso-brasileiro chega agora ao Futebol Clube Famalicão orientado por Ivo Vieira.