O Futebol Clube de Famalicão continua a preparar a temporada de estreia no futebol feminino.

O treinador João Marques viu reforçado o plantel que vai disputar a 2ª Divisão Nacional com as contratações da guarda-redes Sofia Barroso (ex-Escola de Formação O Fintas), da central Inês Azevedo (ex Valadares Gaia), da médio Patrícia Lei (ex-Sp.Braga) e da extremo Margarida Barbosa (ex-Vilaverdense).