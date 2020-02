O Futebol Clube de Famalicão empatou em casa, na noite deste domingo, frente ao Desportivo das Aves.

Foram os visitantes que inauguraram o marcador, fruto de uma grande penalidade, ao minuto 64, por Welinton Junior. O golo do empate chegou nos descontos, ao minuto 96 por Riccieli.

O próximo desafio do Futebol Clube de Famalicão é na capital do móvel, frente ao Paços de Ferreira. A partida, da jornada 22, está marcada para as 15h00 do próximo domingo, 23 de fevereiro.