F.C.Famalicão consegue empate a um minuto dos 90 frente ao líder do campeonato (2 – 2)

O Futebol Clube de Famalicão conseguiu um empate na 9ª jornada do campeonato da Liga NOS, diante do atual líder da classificação, o Sporting.

Foram os leões que inauguraram o marcador ao minuto 37, por intermédio de um ex jogador do F.C.Famalicão, Pedro Gonçalves. Minutos antes do intervalo, o Famalicão conseguiu a igualdade com golo de Gustavo Assunção, ao minuto 43, que foi desfeita instantes depois por Pedro Porro, que colocou o Sporting em vantagem até perto do final do encontro.

A um minuto dos 90, Jhonata Robert conseguiu repor a igualdade no marcador e deu o ponto do empate aos famalicense.