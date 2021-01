F.C.Famalicão confirma saída de João Pedro Sousa e equipa técnica

O Futebol Clube de Famalicão oficializou, na noite deste domingo, a rescisão de contrato com o até então treinador da equipa principal, João Pedro Sousa.

A informação foi avançada em comunicado no site oficial do clube:

COMUNICADO

A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador João Pedro Sousa chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes desde o início da temporada 2019/2020.

Além do treinador, todos os elementos da equipa técnica também deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais.