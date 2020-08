F.C.Famalicão confirma rumores: Jhonata Robert é reforço dos famalicenses

O Futebol Clube de Famalicão oficializou esta quarta feira a contratação de Jhonata Robert, atleta que há dias já era dado como certo pela imprensa desportiva como reforço dos famalicenses.

O brasileiro, de 20 anos, prepara-se para se estrear no futebol europeu, depois de se ter destacado no Grêmio.

Após ter iniciado o percurso futebolístico numa escolinha de futebol em Pernambuco e no Barra Futebol Clube, o jovem mudou-se para Porto Alegre, onde viria a ganhar notoriedade e a ter a oportunidade de jogar no Brasileirão com apenas 20 anos com a camisola do Grêmio. Já durante o presente ano, Jhonata Robert esteve cedido ao Cruzeiro.