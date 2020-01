F.C.Famalicão com mais um reforço do Nice: Racine Coly

Racine Coly é a mais recente aquisição do Futebol Clube de Famalicão. O defesa esquerdo, de 24 anos, atuava no Nice, clube pelo qual somou 10 jogos na corrente edição da Liga Francesa.

Internacional senegalês, Racine Coly deu-se a conhecer nos italianos do Brescia, onde se manteve até à temporada 2017/2018, durante a qual foi recrutado pelo Nice. O defesa teve a oportunidade de disputar vários jogos do principal campeonato gaulês e foi convocado para a seleção principal de Senegal.

Fiquei muito agradado com o desafio lançado pelo FC Famalicão. É um clube que está a destacar-se no futebol português e que tem permitido aos jovens jogadores mostrar as suas qualidades