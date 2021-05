O Futebol Clube de Famalicão goleou, na tarde deste domingo, o Nacional da Madeira, em jogo da penúltima jornada da Liga NOS.

O marcador foi inaugurado ao minuto 39 por Ivo Rodrigues.



Já na segunda parte do encontro, marcou Iván Jaime, ao minuto 77.



O marcador fechou com um terceiro golo dos famalicenses, apontado por Valenzuela, ao minuto 80.

Ainda não é conhecida a data e hora do encontro da última jornada do Famalicão nesta época, diante do Moreirense, em Moreira de Cónegos.