F.C.Famalicão arrasa Leão ( 3 – 1 )

O Futebol Clube de Famalicão recebeu e venceu, na noite desta terça-feira, o Sporting, por 3 – 1, em partida da 23ª jornada da Liga NOS.

Os famalicenses entraram com toda a garra e aos 8 minutos já venciam por 2-0. Primeiro marcou Racic, ao minuto cinco.



Três minutos depois, Diogo Gonçalves ampliou o marcador.

O Sporting reduziu o marcador instantes antes do intervalo, por Coates.

Na segunda parte, o jogo manteve-se intenso e bem disputado e o Famalicão, sem medo, voltou a marcar e novamente por Diogo Gonçalves, decorria o minuto 66.

O Famalicão regressa, assim, às vitórias depois de um período menos positivo. Com os três pontos conquistados nesta partida, a equipa de João Pedro Sousa segue no campeonato com 36 pontos (6ª posição).