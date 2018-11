F.C.Famalicão anima seniores da +Plural

O Futebol Clube Famalicão deslocou-se, esta tarde de quarta-feira, à Mais Plural, uma cooperativa de solidariedade social, e a receção aos jogadores do FC Famalicão não podia ter sido melhor.

Os três jogadores presentes na iniciativa do FC Famalicão (Feliz, Hugo Gomes e Raphael Guzzo) foram recebidos por cerca de 300 crianças caracterizadas por uma alegria e um sorriso contagiante. As crianças puderam interagir com os jogadores e até fizeram algumas perguntas recebendo os habituais autógrafos. Com os olhos postos no embate do próximo domingo com o SC Covilhã no Estádio Municipal de Famalicão, os três jogadores do FC Famalicão puderam, desta forma, receber um apoio e força especial da parte das centenas de crianças presentes.

Feliz, avançado do Futebol Clube Famalicão, enfatizou que “estas iniciativas e este apoio são muito importantes para o sucesso do clube” e quando questionado sobre a sua ausência do jogo da próxima jornada frente ao SC Covilhã, o avançado manifestou “total confiança nos colegas de equipa” para dar seguimento à série de vitórias caseiras para a Ledman LigaPro. O defesa brasileiro, Hugo Gomes, mostrou-se “positivamente surpreendido e muito feliz pela receção”, expressando o desejo de “agradecer o apoio de todas as crianças presentes com uma vitória frente ao SC Covilhã”. Já, o médio Raphael Guzzo frisou que “é sempre um prazer poder fazer parte destas iniciativas”, realçando que “é um sentimento muito bom poder transmitir o que é o FC Famalicão a todas as crianças”.

Os jogadores famalicenses tiveram ainda tempo para uma visita ao Centro de Dia da Mais Plural, onde puderam conviver com os seniores da cooperativa com momentos de alegria.