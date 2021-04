Adeptos do Futebol Clube de Famalicão deslocaram-se, ao início da tarde deste sábado, ao hotel onde a equipa famalicense se encontrava alojada, para mais uma manifestação de apoio.

A pouco mais de 24 horas do jogo frente ao líder do campeonato, o Sporting, que está marcado para as 20h00 deste domingo, jogadores e restante equipa técnica foram surpreendidos pelos adeptos que não esquecem o seu “amor de perdição”.