Depois de mais uma vitória, frente à equipa do Belenenses SAD por 3-1, o Futebol Clube de Famalicão abre as portas do estádio municipal para que os adeptos possam assistir a um dos treinos da equipa.

A sessão de treino aberto está marcada para as 10h30 desta quarta-feira, no campo nº 2 do complexo municipal do F.C.Famalicão.