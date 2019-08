F.C. de Famalicão eliminado da Alianz Cup

O Futebol clube de Famalicão foi ontem eliminado da Alianz cup. Perdeu frente ao Covilhã por 0-2, no jogo da 2ª Fase . A equipa famalicense de João Pedro Sousa não entrou bem na partida e sofreu dois golos.

A equipa do Covilhã aproveitou os erros da equipa da casa e acabou por fazer o gosto ao pé, golos com a assinatura de Jean Batista e Silva.

O próximo jogo do FC Famalicão é frente ao Santa Clara, no sábado, às 16h30, a contar para a primeira jornada da Liga NOS. A partida tem lugar no Estádio São Miguel, nos Açores.