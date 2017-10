EXPOSIÇÃO PRESTA HOMENAGEM A ALEXANDRE CABRAL

Até 1 de março do próximo ano, a Casa de Camilo, em S. Miguel de Seide, tem patente ao público a exposição que homenageia “Alexandre Cabral (1917-1996), Dedicado Camilianista”. No ano em que se assinala o centenário do seu nascimento, através desta exposição bibliográfica, documental e iconográfica, evoca-se Alexandre Cabral, escritor e investigador literário, um dos maiores estudiosos da vida e obra do romancista de Seide.

Alexandre Cabral, autor do Dicionário de Camilo Castelo Branco, foi a figura central da quarta edição dos Encontros Camilianos de S. Miguel de Seide, que decorreu recentemente, e contou com a presença de seu filho, Aguinaldo Cabral, que salientou a paixão do pai por Camilo, agradecendo o reconhecimento.

Ligado à corrente literária neo-realista, Alexandre Cabral acabou por se especializar como profundo conhecedor do autor de “Amor de Perdição”. Foi uma das personalidades ligadas à fundação do Centro de Estudos Camilianos, foi distinguido com o Prémio de Camilo em 1987, e, por vontade própria, foi doado à Casa de Camilo, após a sua morte, todo o seu acervo camiliano.