No Museu do Automóvel, em Famalicão, foi este sábado inaugurada a exposição Jaguar XJ – 50 anos. Para além de vários exemplares desse modelo, do inicial até ao mais recente, há para apreciar produtos premium de empresas famalicenses. Esta mostra conta com o apoio do Município de Famalicão e estará patente até 30 dezembro.