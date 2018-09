Exposição dedicada a “Bernardino Machado homem de ciência, também professor de Antropologia” é inaugurada esta sexta-feira

O Museu Bernardino Machado inaugura esta sexta-feira, 21 de setembro, pelas 21h30, a exposição intitulada “Bernardino Machado, homem de ciência, também professor de Antropologia”. A mostra que ficará patente até 25 de novembro, na Sala Júlio Machado Vaz, está dividida em quatro temas: ciência; da natureza física à biológica; natureza humana e antropologia.

Na cerimónia de inauguração será ainda apresentado o catálogo da exposição pelo coordenador cientifico do Museu, Norberto Cunha. Para o responsável, “esta exposição centra-se em Bernardino Machado revelando o cientista e politico que, na Câmara dos Deputados, tomou a iniciativa de propor a criação da Cadeira de Antropologia em 1883”.

Também no texto introdutório ao catálogo, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, afirma que “foi com Bernardino Machado que a antropologia foi, pela primeira vez institucionalizada no contexto universitário português”. Segundo o autarca “ao longo da sua vida foram várias as ocasiões em que Bernardino Machado com o seu espírito de iniciativa e a sua capacidade de liderança, inovação e mudança interveio na educação, na politica e na sociedade deixando a sua marca de homem excecional”.

A exposição será apresentada pela professora Ana Luísa Santos, docente no Departamento de Ciências da Vida e investigadora do grupo Populações e Culturas do Passado do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), ambos da Universidade de Coimbra. Doutorada em Antropologia Biológica, as suas pesquisas centram-se na evolução das doenças, nomeadamente infeciosas, e das práticas funerárias ao longo dos últimos milénios. Tem realizado estudos em Portugal, Argentina, Guiné-Bissau e Jamaica. É autora de vários trabalhos publicadas em revistas portuguesas e em edições internacionais. Orienta dissertações de mestrado, doutoramento e projetos de pós-doc nas áreas da Antropologia Biológica e Antropologia Médica. Coordenou a revista Antropologia Portuguesa (2001-2006). Exerceu funções como Director na Large: Student Affairs da Paleopathology Association (2010-2013). Editora associada do International Journal of Paleopathology (2010- ). Coordena o Doutoramento em Antropologia da Universidade de Coimbra (2012- ).