Exposição de Monolugares prolonga-se até Maio

A mostra que reúne mais de duas dezenas de fórmulas que ajudaram a escrever capítulos da história do automobilismo em território nacional, onde se destaca o Reynard 903 – Volkswagen, gentilmente cedido pela Fundação Casa de Macau, que Michael Schumacher conduziu à vitória no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 de 1990, motivou a organização a estender o período da exibição, que inicialmente terminaria a 14 de Março.

O sucesso da exposição de monolugares alguma vez realizada em Portugal – “Monolugares em Portugal – Passado e Presente” – inaugurada no passado dia 10 de Fevereiro, no Museu do Automóvel de Famalicão, vai ser prolongada até ao dia 26 de Maio.

You May Also Like