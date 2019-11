Expensive Soul festejam 20 anos de carreira com concerto em Famalicão

Demo e New Max celebram em 2019 vinte anos de carreira, dando início a um novo capítulo na sua vida.

Talentosos, arrojados e resilientes, foram desbravando o território até fazerem de Portugal a verdadeira Soul Nation. Expensive Soul é hoje uma das grandes bandas nacionais, com uma sonoridade única em Portugal, que tem conquistado gerações, inúmeros prémios (entre os quais, 2 Globos de Ouro, melhor música em 2011 e melhor grupo em 2013), airplay nas rádios e lugares cimeiros nas tabelas de vendas.

Depois do sucesso de Limbo, o primeiro tema de avanço do tão aguardado novo álbum dos Expensive Soul, New Max e Demo estão de volta com um novo single Amar é que é preciso que promete continuar a seduzir gerações e a conquistar airplay nas rádios de norte a sul do país.

O seu novo disco A Arte das Musas encontra-se já disponível em todas as plataformas digitais.

A tour de celebração dos 20 anos de carreira vai passar por Vila Nova de Famalicão. O concerto está marcado para dia 7 de dezembro, às 21h30, no grande auditório da Casa das Artes.

Os bilhetes podem ser comprados aqui