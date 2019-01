Exclusivo: Imagens e modo de atuação de grupo que tem feito vários assaltos em Famalicão

A Cidade Hoje teve acesso a imagens do sistema de vigilância de uma das lojas assaltadas na madrugada da passada quarta-feira.

O grupo, composto por três homens, consegue entrar nos espaços com um pé de cabra que danifica a estrutura da porta até desgastar a fechadura. No interior dos estabelecimentos, enquanto dois elementos vasculham todos os compartimentos, um outro encontra-se do lado de fora a vigiar tudo ao redor.

Nas imagens a que tivemos acesso não é possível perceber se os três indivíduos fogem a pé ou com recurso a um automóvel.

Este grupo também deverá ser o responsável pelos atos de vandalismo provocados nas últimas noites, no centro da cidade.