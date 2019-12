Exclusivo: Cidade Hoje no Brasil entrevista o famalicense Mário Monteiro

«Indescritível, é o que posso dizer», reage, desta maneira, o preparador físico do Flamengo, o famalicense Mário Monteiro, que faz parte, já há alguns anos, da estrutura técnica de Jorge Jesus.

Quando a equipa chegou ao Rio de Janeiro com a Taça dos Libertadores tinha à espera milhões de adeptos que Mário Monteiro diz nunca ter visto, mesmo quando foi campeão nacional pelo Benfica. «Estou há 26 anos no futebol profissional, passei por grandes momentos no Benfica e noutros clubes, mas um momento como este nunca passei por ele, nem nunca o vi no futebol», confessou Mário Monteiro, em declarações ao Cidade Hoje, ainda no rescaldo da vitória do Flamengo sobre os argentinos do River Plate, jogo que a equipa brasileira venceu por 2-1. Tornando-se, no mesmo fim de semana, campeão brasileiro.

Mário Monteiro é o convidado desta semana do programa Sem Filtros. A partir do Brasil, Ricardo Ribeiro entrevista o famalicense mais falado dos últimos tempos no mundo do futebol.

A entrevista é para ouvir na emissão da Cidade Hoje Rádio, esta terça-feira depois das 21h00.