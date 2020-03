A GNR de Braga cortou o acesso ao escadório do Bom Jesus, em Braga, devido ao excesso de pessoas que se encontravam a passear por lá, na manhã deste domingo.

De acordo com o jornal Diário do Minho, “as autoridades militares acabara por cortar o acesso, sinalizando o local com uma fita na entrada do escadório”.

Uma situação semelhante verificou-se também este domingo, na Póvoa de Varzim.