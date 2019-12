Excelência educativa do concelho orgulha Famalicão

“O trabalho desenvolvido diariamente pela nossa comunidade educativa é motivo de grande orgulho para todo o concelho e para a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão”. Foi desta forma que o presidente da autarquia famalicense, Paulo Cunha, enalteceu ontem, 1 de dezembro, a excelência educativa do município, naquela que foi a segunda edição da Gala da Educação.

A cerimónia, que teve lugar na Casa das Artes, ficou marcada pela atribuição de 242 galardões a professores e alunos dos vários agrupamentos de escola do concelho, pela excelência dos resultados obtidos ao nível regional, nacional e internacionalmente pelos projetos educativos desenvolvidos no ano letivo 2018-2019.

Paulo Cunha fala num “percurso meritório e notável”, sinal do muito que já se fez, mas também do muito que se pode continuar a fazer.

“Quando olhamos para trás ficamos muito satisfeitos com o que fizemos, mas não ficamos confortados com o que aconteceu, porque queremos elevar a fasquia e ambicionar sempre mais. Esta é a dinâmica que Famalicão quer no futuro”, disse o edil na gala deste domingo.

Os galardões atribuídos dividem-se nas seguintes categorias: Património Local e Cultural; Cidadania e Participação; Desenvolvimento Sustentável; Inclusão e Equidade; Desenvolvimento Positivo e Bem-estar; Inovação, Conhecimento e Desenvolvimento Científico; Empreendedorismo e Criatividade. Os agrupamentos de escola Camilo Castelo Branco e Padre Benjamim Salgado foram dos mais premiados.

A cerimónia deste domingo, que foi um dos pontos altos do programa comemorativo do Dia Internacional das Cidades Educadoras, ficou ainda marcada pela tradicional homenagem municipal aos professores aposentados. Este ano foram homenageados pelo Município quatro docentes que se jubilaram.

Recorde-se que a Gala da Educação de Famalicão é uma cerimónia que visa homenagear os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada, particular e cooperativa, e seus agentes educativos (professores e alunos) de Vila Nova de Famalicão, pelas distinções alcançadas pelas participações em diferentes projetos e concursos de âmbito regional, nacional ou internacional. Esta iniciativa pretende reconhecer e valorizar publicamente, todos aqueles que, em termos educativos, elevam a excelência do nome do Concelho de Vila Nova de Famalicão, constituindo-se, assim, como um importante fator de orgulho para as gentes deste território.