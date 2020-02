Mário João Fernandes, ex-treinador do Delães, refuta as acusações dos jogadores do plantel de os maltratar. O técnico diz que o que está em causa são as opções técnicas mas que, perante a posição do plantel, de se recusar a treinar, reuniu com a direção. Durante o encontro, assume Mário João Fernandes, «a equipa técnica decidiu demitir-se, a bem do clube», deixando a direção livre de tomar as decisões que entender.