Euro2020: Caso de Covid-19 em jogador da seleção nacional

O resultado positivo de Cancelo, que se encontra bem, foi obtido com um teste rápido de antigénio realizado no sábado pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. O atleta foi entretanto colocado em isolamento.

De acordo com o protocolo definido pela UEFA, todos os jogadores realizam regularmente testes PCR. João Cancelo foi o único na comitiva portuguesa a testar positivo. Abandona assim o Campeonato da Europa.

Diogo Dalot havia estado recentemente ao serviço da seleção portuguesa de sub-21.

O resultado do teste do lateral-direito do Manchester City foi já reportado às autoridades de saúde húngaras. Recorde-se que a seleção portuguesa prepara em Budapeste a estreia neste Europeu. Defronta na terça-feira a Hungria, no grupo F da prova.

RTP