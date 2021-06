Euro 2021: como apostar de forma fácil e rápida

Agora que o campeonato já terminou, é tempo de pensarmos nas competições que se organizam em vários continentes como por exemplo a Copa América ou até o Euro 2021. No caso do Euro 2021 estamos a falar de equipas europeias que defrontam os seus rivais, em que Portugal é um forte favorito considerando as prestações da equipa das quinas que existiram nos campeonatos anteriores.

Na sequência da situação pandémica atual, muitas foram as alterações que se fizeram sentir ao nível do desporto, embora as coisas estejam a voltar à normalidade. Mas estive sempre uma coisa que continuou a ser feita mesmo na altura do confinamento, que são as apostas on-line. As apostas on-line são um excelente motivo para se fazer uma boa aposta na equipa vencedora, sem sair de casa e em total comodidade. Mas muitas pessoas não sabem como funciona uma casa de apostas nem como podem ter um codigo bonus bet.pt, portanto aproveitamos a oportunidade para dar algumas explicações.

É legal ou utilizar uma casa de apostas on-line?

Esta pergunta tem duas respostas possíveis, e depende da casa de apostas que estiver a utilizar. No caso da bet.pt esta casa de apostas é totalmente legal e está regulamentada para apostas desportivas e também para aquilo que é chamado o jogo de azar.

Mas em boa verdade apenas é um jogo de azar se as pessoas tiverem azar, porque existem muitas pessoas que ganham bastante dinheiro com este tipo de apostas. Portanto, o essencial é saber como funciona para poder fazer a melhor aposta possível.

Como fazer uma boa aposta?

Mas é possível fazer uma aposta que seja algo segura e que possa ter uma grande chance de vitória. Existem várias formas possíveis de fazer isso, mas apostar em probabilidades que sejam óbvias e fáceis de alcançar, por exemplo apostar o número de golos de uma partida, por exemplo acima de 1.5, é uma boa aposta porque a maioria das partidas têm mais do que dois golos, inclusive.

E se eu tiver alguma dúvida?

É normal que tenha alguma dúvida, ou até muitas dúvidas! Afinal este é um produto recente com cerca de 10 anos e que nem todos os portugueses conhece a fundo. Por isso existem pessoas responsáveis para ajudar a esclarecer essas mesmas dúvidas, através de e-mail ou através do suporte on-line por chat.

Bónus para novos apostadores

Muitas das casas de apostas funcionam com uma modalidade de recompensa para os novos apostadores, ou seja, pode utilizar uma promoção e oferecem um bónus de boas vindas para que essas pessoas se registem na plataforma deles. Isso vai fazer com que seja mais fácil ter algum dinheiro extra para apostar caso as primeiras apostas corram mal, e também ao mesmo tempo ajudar a familiarizar-se com a plataforma e com o modo como as apostas on-line funcionam.

Considerando tudo o que foi dito aqui, desta forma consegue facilmente perceber como as apostas o podem favorecer economicamente no futuro, tendo certas precauções mas também arriscando um pouco no desfecho de um jogo de futebol ou de qualquer outro desporto. Portanto aproveite os bónus de boas vindas que existem e comece a fazer a sua primeira aposta.