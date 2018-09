Estudo diz ” tirar três semanas de férias prolonga a vida “

Costuma tirar uma ou duas semanas de férias por ano e pouco mais? Pode estar a correr riscos. Um estudo apresentado esta semana no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, sugere que quem tira menos do que três semanas seguidas de férias corre mais riscos de saúde do que quem tira três ou mais.

O estudo, que foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Helsínquia, na Finlândia, ao longo de 40 anos, contou, para análise, com uma amostra de cerca de 1200 homens executivos de meia idade que começaram por ser recrutados em 1974 e 1975. Todos tinham algum fator de risco de doença cardiovascular.

Os investigadores dividiram o grupo e analisaram as várias reações ao longo dos anos perante os que fizeram um estilo de vida mais saudável (e que foram acompanhados de perto) em comparação com os que tinham hábitos menos saudáveis.

Entre as conclusões que conseguiram extrair está a questão do tempo de descanso. Houve mais mortes entre os que tiravam menos tempo de férias, porque trabalhavam mais e dormiam menos. Os homens com estilo de vida mais saudável (o chamado grupo de intervenção) que tiraram menos de três semanas de férias por ano tiveram um risco 37% maior de morrer do que os que tiravam três semanas ou mais, no período analisado entre 1974 e 2004.

O stress, conclui o estudo, é uma parte importante no risco de doenças cardiovasculares.

“Não pense que ter um estilo de vida saudável pode compensar o facto de trabalhar mais e não tirar férias”, conclui o investigador Timo Strandberg, da Universidade de Helsínquia, na Finlândia.