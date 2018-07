Estudante atropelada na passadeira no centro de Famalicão

Uma jovem com 16 anos de idade foi atropelada, na tarde desta terça-feira, na Avenida José Manuel Marques, próximo do Edifício Dallas, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Tudo terá acontecido poucos minutos depois das 19h00, para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que assistiram de imediato a estudante e transportaram-na para o hospital de V.N.Famalicão.

Ao que foi possível apurar a jovem sofreu ferimentos considerados ligeiros.