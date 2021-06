Este verão, o cinema regressa aos parques e praças de Famalicão

Este verão regressa o Cinema Paraíso, que já vai na 22.ª edição. Esta organização do Cineclube de Joane volta às praças e parques públicos do concelho, com exibição de filmes para todas as idades.

A magia regressa entre 4 de julho e 18 de agosto. Todas as sessões estão marcadas para as 22h00 e têm entrada gratuita, com limite de lugares.

O cartaz da 22.ª edição do Cinema Paraíso arranca a 4 de julho, no Parque de Jogos da Carreira, com a exibição do filme “Benzinho” de Gustavo Pizzi. Segue-se a primeira noite de cinema ao ar livre na Devesa, no dia 7 de julho, com o filme “Knives Out: Todos São Suspeitos”. O filme “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin, vai ser exibido a 11 de julho, no Parque de Jogos de Arnoso Santa Eulália. “A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca” é o filme que se segue na Devesa, no dia 14 de julho.

O mês de julho conta ainda com as exibições dos filmes “Mirai”, no dia 18, no CIIES, em Vale São Cosme; “Parasitas” no dia 21, no adro da igreja de Fradelos, e “Ordem Moral”, no dia 25, no Campo de Jogos da ADERM, em Mogege.

No mês de agosto, as sessões do Cinema Paraíso decorrem todas no Parque da Devesa. Dia 4 é exibido “Nomadland – Sobreviver na América”, vencedor do Óscar de Melhor Filme; dia 11 é a vez de “Mary e a Flor da Feiticeira”, encerrando com “A Estrada” de Federico Fellini, no dia 18.