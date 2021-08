A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) desenvolve a partir desta quarta-feira, dia 4 de agosto, a campanha de verão com o mote «Este verão não se esqueça do essencial: DÊ SANGUE». A campanha incentiva à dádiva de sangue e visa apelar a que os cidadãos continuem a dar sangue durante esta época do ano.

A FEPODABES pretende incentivar, de forma especial, os doadores dos grupos sanguíneos 0-, A- e B- a realizem dádivas de sangue. Adicionalmente, apela a todos os cidadãos com mais de 18 anos, com mais de 50kg e saudáveis para fazerem a sua dádiva. «É muito importante que as pessoas fizessem a sua dádiva antes de partirem para o gozo das merecidas férias, pois mesmo no verão os hospitais têm necessidade de sangue», explicou Alberto Mota.

«O verão é uma altura do ano em que a disponibilidade dos cidadãos para dar sangue é mais reduzida, pelo que a FEPODABES decidiu promover esta campanha de verão para dar o seu contributo para a manutenção das reservas de sangue», referiu o presidente da Federação. Além disso, a mobilização dos cidadãos tem como objetivo «recordar que dar sangue é um gesto benévolo e que pode salvar vidas», acrescentou.