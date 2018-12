Este sábado há “Murmúrios de Pedro e Inês” na Casa das Artes

“Murmúrios de Pedro e Inês” é um espetáculo de 60 minutos onde a dança é usada como linguagem que materializa a lenda e a emoção. Um bailado que se veste de música contemporânea como uma pele que se adapta, mas que também se embala com o som poético da língua portuguesa.

A direção artística e interpretação são de Solange Melo e de Fernando Duarte.

O espetáculo acontece este, sábado, às 21h30, no grande auditório.

Entrada: 10 euros. Estudantes e Cartão Quadrilátero Cultural: 5 euros

Pela manhã, às 11 horas, na sala ensaios decorre um Atelier de Aproximação à Dança, com duração de 90 minutos.

O atelier para crianças e jovens “Dançar a História – Era uma vez D. Pedro e D. Inês” inicia o ciclo “Dançar a História”. Inspirados no bailado “Murmúrios de Pedro e Inês”, os pequenos grandes artistas serão encorajados a desenvolver a sua criatividade, através da exploração do movimento, da música e do espaço circundante, para que possam, também eles, ser protagonistas na História e nesta lenda tão especial e marcante de Portugal.