Este Natal, dê sangue

Nesta quadra natalícia dê um pouco de si e salve vidas. No domingo, dia 8, a Associação de Dadores de Sangue promove duas colheitas de sangue: uma na Escola Básica de Delães e outra no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, que dão estacionamento gratuito.

Abertas a toda a população, as colheitas decorrem entre as 9 horas e as 12h30. A recolha é feita com toda a segurança, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Este sábado, dia 7, há também colheita de sangue no Hospital de Santo Tirso e nos dias 14 e 21 acontece no Hospital de Famalicão. Nas duas unidades hospitalares, decorre das 9 às 12h30 e das 13 horas às 15h30.

O lema do Centro Hospitalar do Médio Ave é “Um presente que salva vidas”.

Para mais informações contactar o Centro Hospitalar do Médio Ave através dos números 252 300 800 ou 252 830 700.