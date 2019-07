«Este é o plantel que queríamos»

Na festa de apresentação do FC Famalicão, que decorreu na noite desta quinta-feira, no Parque da Devesa, Miguel Ribeiro assumiu que até ao fecho do mercado, 31 de agosto, «o FC Famalicão estará sempre ativo». O plantel até agora constituído é, garante o diretor executivo da SAD, «o que nós queríamos, por isso estamos absolutamente otimistas e preparados para este regresso à 1.ª Liga, com a ambição de fazer do Famalicão um clube de topo». Um objetivo que, segundo afirma, abarca várias vertentes: a desportiva, que assenta na equipa principal, na sub-23 e na sub-19; em cuidar e reforçar a marca FC Famalicão para dela tirar rendimento; e nos adeptos, «a força motora para a parte desportiva e económica» deste projeto.

O plantel ainda não está fechado. João Pedro Sousa diz que vai chegar, pelo menos, mais um médio que fará parte do grupo de trabalho que terá 24 jogadores, «mas contaremos sempre com a equipa de sub-23».

Ao fim de 25 anos afastado da 1.ª Liga, o treinador reitera que o primeiro grande propósito do clube «é consolidar o FC Famalicão no patamar maior do futebol nacional» e, a partir daí, «não colocamos limites».

Animado pela moldura humana presente no Parque da Devesa, o treinador assumiu que a exigência dos adeptos não é pressão… mas sim motivação. «São adeptos exigentes que nos dão força e apoio para chegarmos aos objetivos que pretendemos. Sabemos que contamos com o seu apoio e estamos ansiosos para lhes darmos muitas alegrias».

O presidente da Câmara Municipal Paulo Cunha também esteve na apresentação da equipa.

O autarca fala no sonho que os famalicenses estão a viver, com este regresso, 25 anos depois, à 1.ª Liga. «A cidade e o concelho, no seu todo, estão galvanizados e felizes. Estou certo de que o clube vai contar com o apoio e entusiasmo dos adeptos para que a época seja bem sucedida». Paulo Cunha será mais um adepto, «vibrando ao lado dos famalicenses, estando sempre solidário, mas será também um responsável institucional que saberá ocupar o seu espaço e prestar o apoio necessário para que sejamos todos bem sucedidos».

Depois da festa na noite desta quinta-feira, no Parque da Devesa, o Futebol Clube de Famalicão joga este sábado, às 19h30, com o Rio Ave, naquele que é o jogo de apresentação.