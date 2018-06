Este domingo há “Arte no Parque”

Um dia dedicado às artes, com cerca de duas dezenas de artistas a trabalhar ao vivo em áreas como a pintura, desenho, escultura, fotografia e poesia. É o que o Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, tem reservado para este domingo, 17 de junho, entre as 10h00 e as 18h00, com a iniciativa “Arte no Parque”, coorganizada pela autarquia famalicense, a Galeria Matriz Arte e o Grupo de Artistas Arte Celano, com o apoio da Casa-Museu Soledade Malvar.

Um dia em que a arte, a natureza e o lazer se aliam, com o objetivo de criar e divulgar em público, e com a ajuda do público, as diferentes expressões artísticas, promovendo assim uma interação cultural saudável entre artistas e famílias.

Os artistas convidados terão como tema “O Património e a História de Vila Nova de Famalicão”, dando assim a conhecer o património local e a entender o percurso histórico do território.

Haverá ainda um espaço dedicado aos mais pequenos – “Pequenos Artistas” – onde as crianças poderão participar numa oficina de desenho e pintura, bem como realizar outros trabalhos artísticos.

Participam nesta iniciativa os seguintes artistas: António Miranda (Barcelos) – Pintura; António Nunes (Caminha) – Pintura; Armindo Cerqueira (Barcelos) – Declamação e Teatro; Filomena Fonseca (Vila Nova de Famalicão) – Pintura; Helena Romão (Vila Nova de Famalicão) – Pintura; Jorge Ferreira (Barcelos) – Fotografia; Juan Coruxo (Galiza) – Escultura; Lianor de Gaspar (Porto) – Pintura; Luis Carvalhido (Barcelos) – Fotografia; Lurdes Rodrigues (Braga) – Pintura; Maria Simões (Braga) – Declamação; Madalena Macedo (Guimarães) – Pintura/Escultura; Mário Rebelo de Sousa (Âncora) – Pintura/Desenho; Monteiro da Silva (Barcelos) – Pintura; Paulo Renato Vieira (Porto) – Pintura; Pierre-Michel de Keyn (Valdreu) – Pintura; Rosário Pedro (Vila Nova de Famalicão) – Pintura.