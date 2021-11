Este domingo: DGS volta a marcar vacina para quando o Centro de Vacinação de Famalicão está fechado

Uma falha dos serviços centrais que tratam dos agendamentos para a toma das vacinas fez com que, este domingo, várias pessoas se deslocassem ao Centro de Vacinação de Famalicão, em Vale S. Cosme, estando ele encerrado.

À nossa redação chegou o relato de quem tinha a vacina agendada para dia 6 de dezembro e, este sábado, recebeu uma SMS com a toma antecipada para este domingo ao início da tarde.

Fonte do Centro de Vacinação, contactada pela nossa equipa, explicou que o encerramento do centro se deveu ao facto do único acesso àquele local ter estado fechado ao trânsito durante quase toda a manhã, em virtude da realização de uma prova desportiva. A mesma fonte indiciou que as marcações indevidas já haviam sido detetadas no decorrer da semana, tendo sido reportadas aos serviços centrais que se terão comprometido a resolvê-las.

Todas as pessoas que, na sequência deste erro, ficaram sem agendamento de vacina devem procurar solução junto do Centro de Vacinação nos próximos dias.