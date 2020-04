Estagiários da CESPU desenvolvem projeto de apoio aos idosos

Quatro estagiários da CESPU – ESSVA, do curso de Gerontologia, desenvolveram um projeto de aproximação aos seniores isolados, a que chamaram AVÓS 5G.

Nesta fase de isolamento social e de combate à pandemia pelo covid-19, estes jovens apelam a quem sinta necessidade de conversar ou de ajuda para compra de bens de primeira necessidade que os contactem. O contacto no facebook é através de https://www.facebook.com/teamgerontologia/

«Fazemos companhia online, enviamos notícias atualizadas, sugerimos atividades, enviamos músicas, esclarecemos questões associadas ao processo de envelhecimento e estabelecemos contactos em caso de necessidade de compra de medicamentos ou de bens essenciais com os voluntários locais», referem. No fundo, a página no facebook procura ensinar a arte de bem envelhecer.

5G: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSeKgtQP22QoKYDngET_TUdaFU4pQnwx2DdW5lGQqi1z7lAw/viewform