Estado vai ceder vales para obras contra a pobreza energética

As famílias, para acederem ao vales, têm de concorrer ao programa “vale eficiência”. O programa vai atribuir cerca de 1300 euros aos agregados familiares com menos recursos para que consigam aquecer as suas casas. O anúncio foi avançado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática esta sexta-feira, dia 6 de agosto. As famílias podem inscrever-se na iniciativa no final de agosto.

A primeira fase de candidaturas visa auxiliar 20 mil famílias e pretende distribuir 26 milhões de euros. Até 2025, o programa quer alcançar 100 mil famílias e distribuir um total de 100 mil “vales eficiência”. A iniciativa é financiada através do Plano de Recuperação e Eficiência.

Os vales cedidos podem ser usados para a compra de aquecedores, equipamentos para arrefecer a casa, fogões elétricos e para instalar painéis solares. Adicionalmente, podem ser utilizados para pagar obras que tornem as casas mais eficientes, como troca de janelas ou portas, ou o revestimento de paredes exteriores e de coberturas. Os vales atribuídos pelo Estado cobrem a totalidade da despesa.