As bicicletas convencionais têm comparticipação de 20% do preço, até 100€. Se forem elétricas, bicicletas, motas e ciclomotores terão comparticipação de 50% do preço, até 350€, para particulares e empresas. As bicicletas de carga, convencionais e elétricas têm comparticipação de 50% do preço, para particulares e empresas: até 500€ para unidades convencionais e até 1000€ para unidades elétricas.