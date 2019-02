Esta terça-feira jogam «as duas melhores equipas» da Segunda Liga

Rafael Defendi, Ricardo Fernandes, Ricardo, Hugo Gomes, Ângelo Meneses, Jorge Miguel, David Luís, Victor Garcia, Ciss, Hocko, Capela, Fabinho, Filipe Oliveira, Damien Furtado, Feliz, Walterson, Anderson e Fabrício são os escolhidos de Sérgio Vieira para o confronto, na noite desta terça-feira, com o líder Paços de Ferreira.

O treinador do emblema famalicense fala num jogo «entre as melhores equipas do campeonato», considerando o FC Paços de Ferreira «o principal candidato da LEDMAN LigaPro e, até ao momento, a melhor equipa em termos de rendimento». No entanto, Sérgio Vieira quer repetir a vitória da primeira volta e promete uma equipa a lutar pelos três pontos «porque os adeptos merecem. Queremos o máximo que o jogo nos puder dar».

O Futebol Clube de Famalicão, segundo da classificação, recebe esta terça-feira, a formação do FC Paços de Ferreira, em jogo da vigésima jornada da Ledman LigaPro. O pontapé de saída previsto para as 20:15 horas.